مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن زعماء عصابة “سينالوا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لـ4 من زعماء عصابة “سينالوا” المكسيكية للمخدرات، بمن فيهم أوريليانو غوزمان شقيق “شورتي”.

وأشار بيان الوزارة إلى أنها “ستخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد الولايات المتحدة في القبض على أوريليانو غوزمان شقيق “شورتي”، وكذلك الإخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالغويرو نيفاريز”.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، هؤلاء بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بـ”الفنتانيل”.

وتؤدي مادة “الفنتانيل” المخدرة إلى ثلثي حالات وفاة المتعاطين بجرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، حيث تسببت في وفاة 100 ألف متعاط بين مارس 2020، ومارس 2021.

وناقشت الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، خطة جديدة لحربهما المشتركة على كارتيلات المخدرات وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الدولة المجاورة.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد أعلن أن بلاده لم تعد تريد مروحيات مقاتلة وأسلحة أخرى لمحاربة مهربي المخدرات، وحض في المقابل الولايات المتحدة على الاستثمار في تعاون اقتصادي في المنطقة.

وقبيل زيارة بلينكن، وهي الأولى له إلى المكسيك، أشارت واشنطن إلى استعدادها لتحديث برنامج عمره 13 عاما معروف باسم “مبادرة ميريدا” يوفر القوة العسكرية الأمريكية والمساعدة الفنية والتدريب الأمني.