الصحة المصرية: نمر بذروة إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال القائم بأعمال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، إن بلاده تشهد الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مشددا على أهمية التطعيم ضد الفيروس لكبح الوباء.

وقال في حديث متلفز: “العالم كله يشهد زيادة في أعداد الإصابات والوفيات ومنهم مصر، معدلات التطعيم لا بد أن تكون أكتر من كدا بكتير لأن دا الحل”.

وتابع: “إحنا دلوقتي في قمة الإصابات في الموجة الرابعة” مؤكدا أن الموجات الأولى من الجائحة شهدت معدلات إصابات بالعدوى بشكل أكبر مما نشهده حاليا… الأرقام ستستقر خلال شهر نوفمبر وديسمبر”.

وأضاف: “مصر من أوائل الدول التي دخلت في العلاج بالمستحضرات الحيوية، دلوقتي عندنا أحدث الأدوية التي تقلل حالات الوفيات”.

وأوضح أن مصر استهلكت 39 مليون جرعة من اللقاحات وتمتلك حاليا 33 مليون جرعة، مشيرا إلى أن 12 مليون مصري تلقوا الجرعتين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة تسجيل 922 إصابة جديدة بكورونا، و60 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت الوازارة في تقريرها اليومي إلى خروج 539 متعافيا من كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281864 حتى اليوم.

يذكر أن إجمالي مصابي كورونا في مصر سجل حتى الجمعة 335673 حالة، منها 281864 حالة تم شفاؤها، و18949 وفاة.