ضد الدروع.. ضبط مقذوفات وأعتدة لداعش في نينوى (صور)

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "معلومات استخبارية تفيد بوجود مقذوفات من مخلفات عصابات داعش الارهابي في قرية (طشته) التابعة الى ناحية الكسك، خرجت بعدها على الفور قوة أمنية الى المكان اعلاه وتم العثور على، (قنبرة هاون 60 ملم عدد (6)، رمانة قاذفة RBG7 ضد الدروع عدد(7)، رمانة قاذفة RBG7 ضد الاشخاص عدد(2)".وأضاف، إن "القوات الأمنية تمكنت من تفجير المواد أعلاه في المكان المخصص للتفجير بدون حادث يذكر".