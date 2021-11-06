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انت الان تتابع خبر ضد الدروع.. ضبط مقذوفات وأعتدة لداعش في نينوى (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بضبط مقذوفات من مخلفات داعش في محافظة نينوى.
وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "معلومات استخبارية تفيد بوجود مقذوفات من مخلفات عصابات داعش الارهابي في قرية (طشته) التابعة الى ناحية الكسك، خرجت بعدها على الفور قوة أمنية الى المكان اعلاه وتم العثور على، (قنبرة هاون 60 ملم عدد (6)، رمانة قاذفة RBG7 ضد الدروع عدد(7)، رمانة قاذفة RBG7 ضد الاشخاص عدد(2)".
وأضاف، إن "القوات الأمنية تمكنت من تفجير المواد أعلاه في المكان المخصص للتفجير بدون حادث يذكر".
وأضاف، إن "القوات الأمنية تمكنت من تفجير المواد أعلاه في المكان المخصص للتفجير بدون حادث يذكر".