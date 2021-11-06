انت الان تتابع خبر بعد دخولها بعلاقة.. زوج كيم كارداشيان ينتقم منها بهذه الطريقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد إنتشار أخبار كشفت أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تواعد الممثل الأمريكي بيت دافيدسون، الذي يصغرها بنحو 14 عاماً، بعد أن شوهدا وهما ذاهبين للعشاء في مطعم راقٍ بضاحية "مانهاتن" بمدينة نيويورك، رغم أنهما وصلا إلى المطعم منفصلين، فجرّ مغني الراب كانيي ويست وزوج كيم السابق مكفاجأة كبرى.
وكشف كانيي خلال مقابلة صحفية عن رغبته في البقاء مع كيم كارداشيان مؤكدا أنه لم يتم الطلاق بينهما رسميًا ولم تصله أي أوراق حتى اللحظة، كما أكد أن إنفصالهما أثر عليه بشكل كبير كما أثر على الأولاد.
وأصر كانيي بحديثه على أن أورلق الطلاق لم تصله بعد وأنه لا يعدّ مطلقاً.
وأصر كانيي بحديثه على أن أورلق الطلاق لم تصله بعد وأنه لا يعدّ مطلقاً.