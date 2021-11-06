بعد دخولها بعلاقة.. زوج كيم كارداشيان ينتقم منها بهذه الطريقة

وكشف كانيي خلال مقابلة صحفية عن رغبته في البقاء مع كيم كارداشيان مؤكدا أنه لم يتم الطلاق بينهما رسميًا ولم تصله أي أوراق حتى اللحظة، كما أكد أن إنفصالهما أثر عليه بشكل كبير كما أثر على الأولاد.

وأصر كانيي بحديثه على أن أورلق الطلاق لم تصله بعد وأنه لا يعدّ مطلقاً.

