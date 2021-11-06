استهداف منزل مرشح فائز بعبوة ناسفة في الديوانية

وقال الشبلي في حديث لـ الخليج 365، انه "في الساعة الخامسة من فجر اليوم تم استهداف منزلي في قضاء غماس غربي محافظة الديوانية من خلال زرع عبوة ناسفة امامه".

وأضاف، أن "الاستهداف اسفر عن تعرض بعض العجلات الى اضرار مادية بسيطة".



واشار الشبلي الى، ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث وجرى فتح تحقيق بملامسات الحادثة".