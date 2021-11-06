انت الان تتابع خبر استهداف منزل مرشح فائز بعبوة ناسفة في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد المرشح المستقل والفائز في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 ناظم فاهم الشبلي، اليوم السبت، بأن منزله تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة.
وقال الشبلي في حديث لـ الخليج 365، انه "في الساعة الخامسة من فجر اليوم تم استهداف منزلي في قضاء غماس غربي محافظة الديوانية من خلال زرع عبوة ناسفة امامه".
وأضاف، أن "الاستهداف اسفر عن تعرض بعض العجلات الى اضرار مادية بسيطة".
واشار الشبلي الى، ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث وجرى فتح تحقيق بملامسات الحادثة".
وأضاف، أن "الاستهداف اسفر عن تعرض بعض العجلات الى اضرار مادية بسيطة".
واشار الشبلي الى، ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث وجرى فتح تحقيق بملامسات الحادثة".