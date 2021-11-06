شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت الجمعة 389 وفاة جديدة بكوفيد-19 و13321 حالة إصابة إضافية مؤكدة.



وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا و21 مليونا و862458 إصابة مؤكدة.

وبلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 5 ملايين و 219 ألف حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة والبرازيل والهند، على التوالي، قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات. أما على الصعيد العربي، فيأتي العراق والمغرب والأردن، على التوالي، في صدارة قائمة عدد الإصابات المسجلة.