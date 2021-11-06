أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لليوم السبت، بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في بغداد والمحافظات.
سعر الصرف في بغداد:
سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولار
أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم:
سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار
وفي الجنوب:
سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار