شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 282 وفاة جديدة بكوفيد-19 و3614 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 282 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3614 إصابة إضافية الجمعة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289413 وإجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و821830 منذ بدء الجائحة.



ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60 ٪ على الأقل.