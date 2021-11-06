ديمقراطيون يطالبون بعقوبات إضافية ضد شركات التجسس الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

ناشدت مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، البيت الأبيض من أجل فرض المزيد من العقوبات للحد من أنشطة التجسس الإلكتروني.

وفي بيان مشترك، أكد النواب الديمقراطيون ومن بينهم توم مالينوسكي وآنا إسهو وكاتي بورتر وجواكين كاسترو، ضرورة توقف المصدرين والمستثمرين الأمريكيين من التعامل مع شركات التجسس الإلكترونية.

وأشاد النواب بموقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بإدراج عدد من الشركات العاملة في مجال التجسس الإلكتروني على القائمة الأمريكية السوداء من جانب وزارة التجارة الأمريكية.

يذكر أنه كان من بين تلك الشركات مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيجاسوس الذي يخترق أجهزة الهواتف المحمولة، والذي استخدمته حكومات أجنبية عدة لاستهداف معارضين وصحفيين وحقوقيين وغيرهم.​