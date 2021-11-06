الولايات المتحدة تعرض مكافأة مقابل معلومات عن مهربي مخدرات مكسيكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أربعة من مهربي المخدرات المكسيكيين.

ومن بين الأشخاض الأربعة، أوريليانو جوزمان لويرا، شقيق خواكين "ال شابو" جوزمان لويرا، الذي أغرقت عصابته "سينالوا" الولايات المتحدة بالمخدرات.

وقالت وزارة العدل في بيان إنها تسعى أيضا إلى معلومات عن الأشقاء روبرتو سالجيرو نيفاريز وخوسيه سالجيرو نيفاريز وهيريبيرتو سالجيرو نيفاريز، الذين يعملون تحت مظلة عصابة سينالوا.

وأعلنت الوزارة يوم الجمعة الاتهامات ضد أوريليانو جوزمان لويرا والأشقاء سالجيرو نيفاريز لانتهاكهم القوانين الدولية للاتجار في المخدرات.

وأضافت وزارة العدل أن أحد الاتهامات يتعلق بتهريب "مخدر الفينتانيل" المسؤول عن أكثر من 63 % من بين 96779 حالة وفاة بجرعة زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة بين شهري مارس 2020 و مارس 2021.​