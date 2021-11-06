العراق: تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث محيط المنطقة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي فجر اليوم السبت أن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات محيط المنطقة الخضراء يوم أمس الجمعة .

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.

وبحسب البيان، أمر الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصيا "بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعا من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل".​