وزير الخارجية الأمريكي: جائحة كورونا تقتضي تحركًا عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جائحة كورونا العالمية تقتضي تحركا عالميا ، وتركيزا متواصلا للجهود.

وأضاف بلينكن - وفق بيان صادر عن الوزارة - أن هذا هو السبب الذي دفعه لعقد اجتماع وزاري افتراضي بخصوص هذه القضية يوم 10 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع سوف يلعبون دورا رئيسيا في العمل على إنهاء الجائحة والإعداد للمستقبل.

وأوضح أنه سيتم تقييم الوضع الراهن للاستجابة العالمية للجائحة وتأثيرات الفيروس ومخاطر اندلاع جائحات أخرى مستقبلية، كما ستتم مناقشة الجهود الرامية لتسريع توزيع اللقاحات المضادة لكورونا إلى جانب التمويل المستدام للأمن الصحي العالمي.​