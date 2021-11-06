شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للشخص الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الحقوق التى يتمتع بها الشخص المعنى بالبيانات الشخصية ولعل أبرزها العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، وفيما يلى نستعرض هذه الحقوق بالتفصيل:

ووفقا للقانون

لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا .

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية :

1. العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .

2. العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .

3. التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .

4. تخصيص المعالجة في نطاق محدد .

5. العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .

6. الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات، وباستثناء البند 5 من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .