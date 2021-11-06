شكرا لقرائتكم خبر عن «كوستاريكا» تفرض التطعيم ضد كورونا على الأطفال والمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت كوستاريكا جعل التطعيم ضد كوفيد19- إلزاميا للأطفال والمراهقين، لينضم بذلك إلى التطعيمات الأخرى ضد فيروسات مثل الجدري وشلل الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في دولة كوستاريكا الواقعة في أمريكا الوسطى يوم الجمعة إن التطعيم سيصبح إلزاميا لكل الأطفال أقل من 18 عاما.

وقال بيان إن الوزارة تحث الآباء والأوصياء وكذلك وكالات الحكومة المختلفة على العمل لضمان حصول الأطفال والمراهقين على التطعيم "في وقت مناسب".

وفي كوستاريكا، حصل 73 % من المراهقين بين 12 و19 عاما من العمر على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبشكل إجمالي، تم تطعيم 54 % من السكان بشكل كامل بجرعتي اللقاح.