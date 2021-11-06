لغز الرسالة والمفتاح المكسور.. تفاصيل مرعبة في واقعة جثتي فندق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، مفاجآت صادمة في واقعة العثور على جثتي طالبين جامعيين داخل غرفة بأحد فنادق منطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

ووفقا للتحريات بدأت الواقعة أمس الجمعة عندما شعرت إدارة الفندق بالقلق لعدم خروج الطالبين من الغرفة لساعات طويلة خاصة بعد محاولات طرق باب سكنهم عده مرات دون جدوى.

وأفادت التحريات أنه عند محاولة إدارة الفندق فتح باب الغرفة للاطمئنان على الطالبين تبين وجود مفتاح مكسور داخل قفل الباب ما استدعى الاستعانة بأحد عمال الفندق للدخول عبر شرفة الغرفة حتى جرى اكتشاف الجثمانين وإبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة.

وكشفت معاينة جثماني الطالبين تفاصيل مرعبة في واقعة وافاتهما، إذ تبين أن طريقة الوفاة تمت بوضع مادة كلور في فوط ووضعها داخل كمامة لكل منهما بصورة تعيق التنفس، وضع أكياس نايلون حول رأسيهما وربط كل منها بـ"أفيز" عبارة عن قفل خاص بالإطارات حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة الاختناق.

مفاجأة أخرى كشفت عنها التحريات في الواقعة إذ تبين وجود رسالة نصية على هاتفي الطالبين، كان محتواها "لم نخلق لهذه الحياة التي يسودها الكذب والخيانة والخداع".



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، مساء الجمعة، بلاغا يفيد بالعثور على جثتين داخل إحدى الغرف بفندق في منطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين، انتقل على إثره فريقا من البحث الجنائي وقسم شرطة العطارين وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة وجود جثتي كل من "ع،ع" 21 سنة، طالب بكلية الطب و"ع، أ، م" 20 سنة، طالب بكلية الهندسة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وانتهت أجهزة الأمن من التحقيقات داخل مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثمانين بسيارات الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضرا بالواقعة.

وباشرت نيابة العطارين التحقيق بالواقعة وإبلاغ ذوي الطالبين بالوفاة، مع بدء سماع شهادة العاملين في الفندق وتفريغ كاميرات المراقبة.



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