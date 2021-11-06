شكرا لقرائتكم خبر عن النائب السابق كرم: عون وجبران ينفذان أوامر لـ «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال السلطة اللبنانية عاجزة عن تجاوز أوامر حزب الله الذي بدوره يأتمر بأوامر قادمة من إيران فالسلطة التي يمثلها الرئيس ميشيل عون ومن خلفه التيار الوطني الحر صمتت وتصمت، بل وتؤيد ممارسات الحزب الإرهابي إن كان في تهريب المخدرات إلى دول الخليج العربية والمملكة أو دعمها للميليشيات الإرهابية في اليمن باعتداءاتها على المدنيين في اليمن والسعودية، وتصريحات الوزير اللبنانية سيئة الصيت ما حصلت لولا الغطاء السياسي للحزب وأنصاره وباتت هذه السلطة في وادٍ والشعب اللبناني في وادٍ آخر وما يرفع من شعارات وصور تؤيد المملكة في شوارع بيروت يؤكد أن الشعب اللبناني غير راضٍ عن ممارسات هذه السلطة بكل ألوانها وأشكالها، إضافة إلى ذلك فالشعب اللبناني قال كلمته منذ أكثر من سنتين وخرج بمئات الآلاف يطالب بإسقاط هذه السلطة، وبنفس الوقت فإن الحكومات المتعاقبة في عهد عون كانت عاجزة، بل مستسلمة لأوامر الحزب الإيراني.

المنظومة الحاكمة

يؤكد أمين سر تكتل الجمهوريّة القوية النائب السابق فادي كرم في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن «سياسة المنظومة الحاكمة هي التي أوصلت لبنان إلى الواقع السيئ، الذي وصلنا إليه في علاقتنا مع الدول العربية عموماً والسعودية خصوصاً، الأمر الذي يعاكس رغبات الشعبين اللبناني والخليجي، اللذين يجمعهما كل الاحترام والحب على مدى عقود من الزمن، وهكذا يجب أن تستمر».

ويعلن كرم أن «الرئيس ميشال عون وجبران باسيل أتباع لحزب الله، عندما عقدوا اتفاق مار مخايل كان الاتفاق بين فريق تابع وفريق حاكم، ومن ذلك الوقت أصبح التيار الوطني الحر منصاعا وخاضعا ويسير وفق الخط العام الذي وضعه حزب الله».

ويوضح القيادي في حزب القوات اللبنانية كرم أن «السلطة اللبنانية تحاول الخروج من الأزمة، التي أوقعتنا فيها بأزمة أخرى عبر عملية المساومة مع دول الخليج، عساها تخرج من الواقع المأزوم التي تعيشه هذه السلطة»، لافتا إلى أن «السلطة تريد أن تفاوض على فكّ أسرها من العزلة التي تعيشها عالمياً وعربياً، وتحاول أن تستخدم الأزمة الحالية بفكّ أسرها من هذه الأزمة، ومن هذا المنطلق تذهب من مشكل إلى مشكل أكبر ولا تقيم الوضع بطريقة صحيحة وأخطر أمر في عملها أنها لا تقيم وزنا لمصلحة الشعب اللبناني واللبنانيين، الذين يعملون في منطقة الخليج العربي»، معلناً أن «هذه السلطة أصبحت معزولة داخل وطنها ومرفوضة من شعبها وهي سلطة ساقطة ولا تزال في السلطة بمنطق القوة فقط».

مجرد أتباع

ويجزم كرم بأن «حزب الله هو الولي الموجه للمنظومة الحاكمة، أما الأطراف الأخرى فهم مجرد أتباع، وهم مقتنعون بأن يكونوا أتباعا للحزب»، قائلا: «هنالك حدّ معين بإمكان الأطراف السياسية اللعب فيه تحت إدارة حزب الله، مما لا شك فيه أنه في بعض الملفات الداخلية لديهم حدّ من المناورة، وهكذا كانت الأمور في زمن الاحتلال السوري للبنان، حيث كان يسمح للأفرقاء تحت إدارته وقراره أن تناور بين بعضها البعض وتقوم بمسرحيات محددة النتائج والحدود، لهذا من ضمن الحدود التي يرسمها حزب الله بإمكانهم المناورة».

اللبنانيون والمملكة

ويلفت القيادي في حزب القوات إلى أن «المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن لبنان والشعب اللبناني لن يتخلى عن علاقة جيدة مع السعودية، وهذه العلاقة يجب أن تكون جيدة من قبل الطرفين، ولعودة هذه العلاقات هنالك شروط كثيرة يتوجب على السلطة اللبنانية أن تلتزم بها، من أجل أن تحترم نفسها أولا، واحترام السيادة اللبنانية وعند ذلك لن يكون هنالك من مشكل مع السعودية». يضيف: «لذا من الضروري أن تبدأ السلطة اللبنانية بعملية الإصلاح الكامل على أدائها السياسي، الديبلوماسي، الاقتصادي والإداري ومنع عملية تفرّد فريق بالسياسات الخارجية اللبنانية والعمل على وضع مصلحة الشعب اللبناني أمامها وتكون هي الأولوية بكل شيء، عندها ستنتظم العلاقة السعودية ـ اللبنانية».

تجارة المخدرات

ويوضح مراقبوان لــ«اليوم» أن «حزب الله يعتمد في المقام الأول لتقوية موازنته المالية عبر تجارة المخدرات، وهي أولى مشكلات السعودية مع لبنان، حيث طالبت السعودية الدولة اللبنانية مراراً عديدة بفرض ضوابط أفضل على معابرها الحدودية للتأكد من خلو الصادرات من المواد غير المشروعة، ألا أن لبنان لم يتمكن من القيام بذلك، نتيجة لضعف الدولة وهشاشتها أمام سطوة الحزب وسيطرته على مرافقها الشرعية وغير الشرعية، لهذا قررت الرياض وقف وارداتها من لبنان».

مغالطات وإساءات

من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: في اعتقادي أنه يجب أن نقف أمام نقاط مهمة في تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، التي تضمنت مغالطات وإساءات للتحالف العربي بقيادة المملكة، ودعما ومساندة لإرهاب ميليشيا الحوثي، أهمها أنه قبل أن يسيء بوقاحة إلى التحالف والشعب اليمني، فقد أساء إلى بلاده التي تقف في الصف العربي ولها مواقف جيدة في الأزمات والقضايا والمشكلات العربية المصيرية.

مشيرا إلى أن قرداحي وغيره من أصحاب المصالح المتشابكة مع نظام الملالي الإيراني يريدون جر لبنان إلى مستنقع ميليشيا «حزب الله»، مشددا على أن هؤلاء قطعا شركاء ظاهريا أو خفية في إطار هذه المنظومة الإرهابية، التي تعد ميليشيا الحوثي إحدى ركائزها. وأضاف عبد الحفيظ: حديث قرادحي يظهر تعصبا واضحا وللأسف جاء من مسؤول في دولة عربية شقيقة، وقد وضع الوزير اللبناني نفسه في نفس الخندق مع جماعة مصنفة إرهابية ما يؤكد أنه يدعم بقوة ما تقوم به هذه الميليشيات من انتهاكات يندى لها جبين البشرية وصنفت كجرائم حرب.

فاتورة باهظة

وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن تصريحات قرادحي تظهر بشكل واضح عدم معرفته وإدراكه حقيقة الشأن العربي، ولا يعلم تفاصيل القضية اليمنية، مؤكدا أنه فقط يؤيد طرفا كما تم الإملاء عليه، وقد نفذ ذلك دون وعي لخطورة منصبه وتصريحاته، التي أدت إلى أزمة كبيرة تدفع حاليا لبنان بسببها فاتورة باهظة من الخسائر في العلاقات السياسة، إضافة إلى تداعيات اقتصادية إثر مقاطعة عدد من الدول العربية لبلاده.

ويرى عبدالحفيظ أنه كان من المتوقع أن نستمع من قرادحي بحكم منصبه الإعلامي إلى تحليل سياسي يوضح الحالة اليمنية وتداعيات الأزمة الراهنة، لكنه أراد أن يقدم خدمة لمَن يدين لهم بالولاء بطريقة فجة. لافتا إلى أن عندما أراد الوزير اليمني أن يتنصل من التصريحات أرجعها إلى فترة سبقت توليه منصبه في الحكومة اللبنانية، لكنه حتى اللحظة الراهنة يرفض الاعتذار لأنه يدور في دائرة سوداء ارتضى أن يضع نفسه بها. وشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، على أن الأزمة الحالية أظهرت موقفا عظيما يجسد متانة وقوة المواقف العربية، خصوصا موقف المملكة التي تواصل التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن شرعية الدولة في اليمن والوقوف ضد ميليشيات إرهابية، كما أكدت استمرار التحالف العربي في دعم الشعب اليمني حتى يستعيد الأمن والاستقرار.

الأزمة كبيرة

وفي سياق الأزمة، التي تسببت المنظومة الحاكمة، وصف رئيس جمعية تراخيص الامتياز «فرانشايز» يحيى قصعة الاجتماع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالـ «ضروري نظراً إلى العلاقة الوطيدة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية، التي يمكن أن تصبّ في مساعدة القطاعات الاقتصادية بعد منع السعودية الاستيراد من لبنان»، وقال لـ «المركزية» إن «الأزمة كبيرة ومن المؤسف ألا يُدرك المسؤولون في لبنان حجمها وأهميّتها بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية والإنتاج اللبناني ولبنان بصورة عامة، خصوصاً أننا نعاني من تراجع كبير في القطاعات السياحية والزراعية والتجارية، وبالتالي لم يتبقَ لنا سوى القطاع الصناعي».

البحرين تمنع

وأكد أن البطريركية تقوم بمساعٍ حثيثة في هذا الاتجاه بعدما نقل وفد الهيئات الاقتصادية حقيقة الواقع الاقتصادي، لأن الوضع صعبٌ جداً كاشفاً أن البحرين مَنَعت بدورها الاستيراد اللبناني لكن من دون أن تعلن عن ذلك رسمياً، معتبراً أن الوضع التصديري يزداد تأزّماً في ظل التدابير الخليجية التي تطاول الاقتصاد الوطني وستؤثر سلباً على حركة التصدير بصورة عامة، خصوصاً أن ثلث التصدير اللبناني هو إلى دول الخليج، وهذه التدابير متّجهة إلى التصعيد في حال لم يتدارك المسؤولون ذلك.

لفت قصعة إلى أن بعض الحاويات المصدَّرة من لبنان - 300 حاوية تقريباً - لا تزال عالقة في مرفأ سعودي بفعل أزمة «الكابتاغون»، وبالتالي يُفترض تكثيف الاتصالات لأن كل يوم يمرّ لن يكون لصالح الإنتاج اللبناني. وأشار إلى أن «الصناعي اللبناني بات يفكّر في نقل مصنعه نهائياً خارج لبنان نظراً إلى المصاعب التي بات يعاني منها، وهي خسارة لا تعوَّض لأنها ستؤدي إلى مزيد من صرف العمال والموظفين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة».

وختم: الإنتاج اللبناني تلقى ضربة قوية... واتصالاتنا ولقاءاتنا مستمرة مع المرجعيّات الوطنية للوصول إلى حلول ناجعة.

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