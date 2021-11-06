رئيس أوكرانيا "يرفع يد" رجال الأعمال عن السياسة بـ"قانون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس أوكرانيا يرفع يد رجال الأعمال عن السياسة بـقانون

السبت 6 نوفمبر 2021

الخليج 365

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على قانون لتقييد النفوذ السياسي والاقتصادي لفئات نافذة من الصفوة.



وبموجب القانون، قد لا تمول الفئات النافذة أحزابا أو إعلانات سياسية أو مظاهرات، ويتم استثناؤها من المشاركة في عمليات خصخصة.

وقال زيلينسكي على "تويتر"، إن "كل رجال الأعمال متساوون الآن أمام القانون ولن يكون بإمكانهم شراء امتيازات".

ويهدف التشريع إلى "إنشاء سجل للفئات النافذة. وللسنوات العشر المقبلة، لن يكون بالإمكان السماح لهذه الفئات دعم الأحزاب ماليا، أو المشاركة في عمليات خصخصة وستكون ملزمة بالكشف عن أصولهم".

وبحسب القانون، سيتم تحديد الفئات النافذة بأنها إذا انطبق عليها ثلاثة من أربعة معايير بما في ذلك النفوذ السياسي، وامتلاك وسائل إعلام وشركات محتكرة أو تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون دولار.

كما سيحدد المجلس الوطني للأمن والدفاع، المعين مباشرة من قبل الرئيس، من يستحق أن يدرج ضمن سجل الفئات النافذة.