عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكونجرس يرجئ التصويت على خطة بايدن الاجتماعية الضخمة

السبت 6 نوفمبر 2021

الخليج 365

ارجأ الكونجرس الأمريكي، الجمعة، التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية العملاقة للرئيس جو بايدن خلافا للتوقعات، وفق ما أعلنت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي.



وقالت بيلوسي للصحفيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون في الكونجرس يتفاوضون بشأن تفاصيل الخطة.

وأضافت أنها تأمل في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر"، الذي يصادف في 25 نوفمبر الجاري.

رغم ذلك، أعربت بيلوسي عن أملها في أن يصوت مجلس النواب مساء الجمعة على خطة بايدن الاستثمارية الأخرى، والتي رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

لكن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي نبه مرارا إلى أنه لن يؤيد هذه الخطة من دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لبايدن.