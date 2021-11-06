شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول سياسة الحكومة تجاه تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، في ضوء الأزمة الماضية في شأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وما يعانيه خريجو ا هذه الكليات.

وجاء في الطلب أنه استنادا لحكم المادة 132 من الدستور وعملا بنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يطالب بإدراج مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة، مشيرا الى أن الساحة العامة شهدت مؤخرا حالة من التخبط إزاء أداء وزارة الصحة تجاه تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة.

وأشار النائب عمرو درويش في طلبه الى أن قانون التكليف شهد تفسيرات متعددة أحدثت لغطا كبيرا على الساحتين السياسية والعامة وانه رغم قرار وزيرة الصحة الخاص بتكليف باقى خريجى الصيدلة دفعة 2019 الا أن اللغط المصاحب للقرار يستدعى إجراء طلب مناقشة عامة إزاء سياسة الحكومة تجاه تنفيذ قانون التكليف وإرساء القواعد القانونية المستقرة منذ عام 1974 .