شكرا لقرائتكم خبر عن غادة على نائبة التنسيقية تعلن الاستعدادات النهائية للمهرجان الأول للتمور بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المهرجان الأول للتمور الذى سيعقد بالواحات البحرية 11 نوفمبر سيكون برعاية رئيس الوزراء، وبتنظيم من محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة، وبحضور وتمثيل وزاري مشرف والعديد من سفراء الدول المهتمة بالتمور المصرية والمستثمرين من داخل وخارج مصر .

وأضافت غادة على أنه بعد أن تم وضع مهرجان تمور الواحات على قائمة المهرجانات الدولية السنوية، ولما كانت الجمهورية الجديد تقوم على أسس التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء أرض للمعارض لتكون قائمة بصفة دائمة استعدادا لما هو قادم من خيرات لأرض وأهل الواحات.

وتابعت :" شكراً لجميع أهل الواحات الذين صدقوا حلمهم، ووثقوا فينا عندما وعدنا بسياسة بمفهوم جديد ودعوني بلقب بنت الواحات ويالها من مسئولية امام الله ، شكراً لشيوخ الواحات والعمد والمجلس العرفي ورئيس المدينة المجتهد، شكراً لعظيمات الواحات البحرية وأولهم فاطمة عبد الرسول التى سعت وابدعت في سعيها لأهلها بدون منصب او مصلحة ،ومحاسن السنوسي بنت الواحات الاعلامية الغيورة على الواحات دائماً ولجميع رجال الواحات الشرفاء داخل وخارج مصر ممن صدقوا حلمهم وسعوا وراءه."