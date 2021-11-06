شكرا لقرائتكم خبر عن "محامي الجيزة" تطلق اسم الراحل محمود الضبع على إحدى قاعاتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة المحامين بالجيزة، حفل تكريم لعدد من المحامين الذين رحلوا خلال عامي 2020 و2021 ، بحضور نقيب محامي الجيزة جمال عمر، وأمين عام نقابة محامي الجيزة، ونقيب محامي الهرم جمال عويان وعدد من أسر المحامين الراحلين.

وأطلقت نقابة محامي الجيزة، اسم المحامي الراحل محمود الضبع على إحدى قاعات النقابة، تخليدا لدوره الرائد في دعم العمل النقابي على مدار ثلاثين عاماً أسهم خلالها في تأكيد وحدة الصف بين جموع المحامين والمشاركة في تأسيس العديد من اللجان المهنية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأثنى نقيب محامين الجيزة جمال عمر على الدور الرائد الذي قام به الراحل محمود الضبع المحامي في تعزيز العمل النقابي على مدار ثلاثة عقود، فضلاً عن دوره المتميز في دعم شباب المحامين على المستوى المهني.

ولفت إلى أن محمود الضبع رحمه الله كانت له بصمات واضحة أثرى بها العمل النقابي، إلى جانب دوره الملموس في لحمة المحامين ووحدة صفوفهم، و تأكيده الدائم على ضرورة ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين جموع المحامين.

من جهة أخرى، أعلن جمال عمر عن تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية في مجال أصول المرافعة والدفاع وتحرير المذكرات وصحف الدعاوى وذلك لشباب المحامين تحت شعار " تخليداً لذكرى شيوخ المهنة".

وفي سياق متصل أكد أمين عام نقابة محامين الجيزة ونقيب محامين الهرم جمال عويان أن النقابة ماضية في تقديم كافة الخدمات لجموع المحامين وخصوصاً أسر الراحلين منهم، مشيرا الى تدشين جروب على وسائل التواصل الاجتماعي باسم شيوخ المهنة تخليداً لذكراهم وتأكيداً على استمرار دورهم التنويري في خدمة المحاماة والمحامين.