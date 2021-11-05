شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط لبناني: الحكومة اللبنانية عاجزة.. وإقالة «قرداحي» معطلة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الناشط اللبناني أسامة وهبي: إن الأزمة بين لبنان والخليج، أعمق بكثير من تصريح هذا الوزير أو ذاك، مشيراً إلى أن الأزمة تتعلق بمليشيا حزب الله الذي يسيطر على كل المؤسسات الرسمية ويفرض رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ويعرقل الحكومة، ولا يصدر أي قرار إلا بموافقته وإذا صدر أي قرار لا يوافق عليه يقوم بعرقلته كما فعل مع القاضي البيطار.

وأضاف وهبي وفقاً لـ”سبوتنيك”: “الأزمة مع المملكة تكمن في تدخل حزب الله، وحل المشكلة يحتاج إلى حكومة تستطيع أخذ القرار، وليس حكومة عاجزة ومعطلة، رئيس الدولة ورئيس الحكومة يريدان إقالة قرداحي لكنهم غير قادرين بسبب حزب الله، الذي تخطى سيادة لبنان وحدودها”.

وتابع: “إذا لم يكف حزب الله عن تدخله في ملف اليمن، فالأزمة مستمرة ولن تقف عند حد قطع العلاقات الدبلوماسية، سيكون هناك توجه لوقف الرحلات ووقف التحويلات وهي بملايين الدولارات، وهو ما يصيب الاقتصاد اللبناني المنهار أصلاً”.