انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يحدد شرطاً لهازارد لضمان مكاناً اساسياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك هازارد (30 عاما) كبديل في آخر 8 مباريات وهو ما تسبب في إحباط مهاجم تشيلسي السابق، الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو (138 مليون دولار)، في يونيو/حزيران 2019.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني غدا السبت "هازارد غير سعيد. إنه يملك الموهبة ويتدرب جيدا وملتزم تماما ويستحق اللعب".



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد، لكنه خاض مباراة أقل، بينما يحتل رايو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وأضاف المدرب الإيطالي "هازارد سيشارك في بعض الدقائق لكن من البداية سأفكر في ذلك. إذا حافظ على ثقته بنفسه سيكون لديه فرصة. يمكن أن يكون ذلك غدا أو لا يمكن. المهم أنه نشط وملتزم".

وتابع "أشعر بمعاناته لأنه من السهل ترك لاعب غير محترف على مقاعد البدلاء".



ولن ينضم المهاجم جاريث بيل، الذي عاد للتدريبات بعد غيابه لمدة شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، للتشكيلة أمام رايو لكن اللاعب البالغ عمره 32 عاما تم استدعائه للمشاركة مع منتخب ويلز.

وأردف أنشيلوتي "بيل تدرب اليوم لكنه لن يلعب أمام رايو. سينضم لمنتخب بلاده وسيقيمون حالته وقدرته على اللعب وهذا يعتمد على مدى شعور اللاعب بجاهزيته".

