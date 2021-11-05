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الصدر يقطع زيارته لبغداد لهذا السبب

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بغداد - ياسين صفوان - قطع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، زيارته إلى بغداد.
وقال المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، في بيان ورد لـ الخليج 365، "قَطعَ سماحته زيارته للعاصمة بغداد، إستنكاراً لِما يحدث من عُنف غير مُبَـرَّر، ومن إضعاف الدولة المُتَعَمَّـد.. فلذلك نسترعي إنتباهكم".

وأضاف، "على أتباع آل الصدر الكِرام، أنْ يلتزموا بالهدوء، والتحلّي بأعلى درجات ضبط النفس".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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