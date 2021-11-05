بعثة الأمم المتحدة لدى العراق تبدي موقفاً من الأحداث الأخيرة

وقالت البعثة في تدوينة عبر تويتر، "تُعرب يونامي عن أسفها لتصاعد العنف والإصابات التي أعقبت ذلك في بغداد اليوم".

ودعت، الأطراف كافة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات وقتيل في صفوف المتظاهرين.