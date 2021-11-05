شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السجن أكثر من 4 سنوات لباحث إيراني بتهمة معارضة النظام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال موقع إيراني معارض، اليوم الجمعة، إن السلطات في محكمة الثورة بالعاصمة طهران، قضت بالسجن لأكثر من 4 سنوات ضد الكاتب والباحث في القضايا الفلسفية نيما قاسمي، بتهمة ”التواطؤ والدعاية ضد النظام“.
ونقل موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني عن شبكة حقوق الإنسان الإيرانية ”هرانا“، أن ”الفرع 26 للمحكمة الثورية بطهران، قضت بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر ضد نيما قاسمي بتهمة التواطؤ والدعاية ضد النظام“.