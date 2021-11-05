شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السجن أكثر من 4 سنوات لباحث إيراني بتهمة معارضة النظام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال موقع إيراني معارض، اليوم الجمعة، إن السلطات في محكمة الثورة بالعاصمة طهران، قضت بالسجن لأكثر من 4 سنوات ضد الكاتب والباحث في القضايا الفلسفية نيما قاسمي، بتهمة ”التواطؤ والدعاية ضد النظام“.

