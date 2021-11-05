استشهاد طفل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

استشهد طفل فلسطيني، وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.



وأفادت الوزارة بأن ”الفتى محمد دعدس، (13 عامًا)، أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في بطنه، ببلدة دير الحطب قرب مدينة نابلس“، مضيفة أنه ”أدخل إلى المستشفى وقلبه متوقف، ولم يكن بالإمكان إنقاذه“.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن ”الطواقم الطبية التابعه له تعاملت مع 71 إصابة بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا، قرب نابلس“.