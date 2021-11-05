"محروقة داخل الشقة" .. تفاصيل العثور علي جثة سيدة أسترالية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية الأسترالية بها عدة طعنات بعد إخماد حريق بشقة سكنية بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغاً من أهالي المنطقة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية، بالانتقال إلى مكان الحادث، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق و إخماده.

وخلال قيام رجال المباحث بمعاينة الشقة محل الواقعة،عثروا على جثة سيدة تحمل الجنسية الاسترالية، مصابة بحروق وبها عدة طعنات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.