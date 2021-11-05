نقل فتاة لمستشفى رأس سدر عقب إصابتها بتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أصيبت فتاة بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، بحالة تسمم، ونقلت لمستشفى رأس سدر العام.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رأس سدر، بتلقيه بلاغًا من مستشفى رأس سدر العام بوصول "رغد. ع. ش" 72 عامًا، مقيمة بقرية أبوصويرة بمدينة رأس سدر، مصابة بحالة تسمم، وادعاء تناول مادة سامة، والحالة العامة متوسط.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال والديها، أنه خلال تواجد المصابة بالمنزل، تناولت بالخطأ مادة سامة، ولم يتهم أحد.

جرى تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.