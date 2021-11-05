حملات لإزالة مخالفات تغيير النشاط للمحال والوحدات السكنية في زايد والعاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المعنية بالجهاز شنت حملة مكبرة على المحال المخالفة أسفل القطع السكنية بالحى العاشر بالمدينة، بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والبناء والإغلاق بالطوب للمحال المخالفة وإعادة الشئ لأصله.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مالكي قطع الأراضي والوحدات السكنية المخالفة بأنشطة تجارية أو إدارية، بسرعة إعادة الشيىء لأصله طبقًا للتعاقد مع جهاز المدينة، مؤكدًا أنه في حالة عدم الالتزام سوف يتم إعادة الشيىء لأصله بمعرفة الجهاز على نفقة المالك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وفي سياق متصل، صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة زايد، بأنه تم تنفيذ عدد من قرارات السحب للمحال المخالفة في الحي الـ13، المجاورة 4 بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مسائية لإزالة الإشغالات المخالفة لعدد من المحال والكافتيريات.

وشدد فهمي على مسئولي إدارة التنمية والقطاعات المختصة بضرورة التصدي لأي مخالفات ومتابعة الأعمال يوميًا وسرعة التعامل مع أي مخالفات.