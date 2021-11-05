​الزراعة: 5 توصيات لمزارعي المناطق الحدودية للاستفادة من مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يوزع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون مجانًا على المزارعين في المناطق الحدودية قبل موسم الأمطار.

وأصدر المركز، اليوم الجمعة، عدة نصائح وإرشادات على النحو التالي:

1- الحرث المتعامد لتهيئة الأرض لاستقبال أكبر كميات ممكنة من مياه الأمطار وتخزينها، والتخلص من الأعشاب والحشائش.

2- الاهتمام بمنح الأشجار جرعة سماد متوازنة قبل دخول برد الشتاء مع الاهتمام بالتسميد الفوسفاتي والبوتاسي والعناصر الصغرى للأشجار التي تبادر بالتزهير فور الخروج من السكون مثل الأشجار ذات النواة الحجرية والزيتون.

3- في حالة منح هذة الاشجار ريات تكميليه بمياه مرتفعه الملوحة يراعى إضافة معالج ملوحة قوي قبل سقوط الأمطار مع التنبيه على تشغيل الري باستمرار خلال فترات تساقط الأمطار لمنع حركة الأملاح العكسية في اتجاه جذور النبات الماصة.

4- بالنسبة للأشجار التي تعتمد على الأمطار بشكل كبير ينصح بإضافة المادة العضوية في خنادق نصف دائرية في منطقة محيط ظل الشجرة لضمان تخمر هذه الأسمدة بفعل الأمطار، حتى يتثنى للنبات الاستفادة منها مع بداية بوادر الربيع.

5- ينصح بإعطاء الأشجار رشة وقائية تعتمد على أحد المركبات الفوسفورية والزيوت المعدنية قبل سقوط الأمطار للقضاء على الآفات الحشرية الكامنة خلال موسم الشتاء.