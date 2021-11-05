العثور على جثتي طالبين مشنوقين داخل غرفة فندق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي طالبين جامعيين داخل غرفة بأحد فنادق منطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا بالعثور على جثتين بإحدى الغرف بفندق في منطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين.

انتقل فريق من البحث الجنائي وقسم شرطة العطارين وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثتي كل من "عمر، ع" 21 عامًا، طالب بكلية الطب و"علي، أ، م" 20 عامً، طالب بكلية الهندسة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة بعد العثور عليهما مشنوقين باستخدام إطارات الأقفال الخاصة بالدراجات الهوائية.

وتبين من التحريات أن الطالبين يقيمان منذ فترة في نفس الغرفة الملحقة بالفندق، فيما طوقت قوات الأمن مسرح الجريمة للمعاينة ورفع البصمات.

ووصل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة للمعاينة وبدء التحقيقات والتحريات حول ملابسات الواقعة، وأمرت النيابة بنقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضرا بالواقعة لاستكمال التحقيقات.