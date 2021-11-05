القبض على 3 إرهابيين في تونس

أعلنت قوات الأمن التونسية اليوم، عن القبض على 3 إرهابيين في مدينة القصرين وسط غرب تونس. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابيين شكلوا خلية للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.



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