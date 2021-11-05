البنتاغون: ندعم قرار الخارجية الأميركية ببيع أسلحة وصواريخ للسعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

أكد متحدث باسم البنتاغون أن وزارة الدفاع تدعم قرار الخارجية الأميركية ببيع أسلحة وصواريخ للسعودية. أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأنه تمت الموافقة على بيع السعودية منظومة صواريخ جو – جو متقدمة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع 280 صاروخا جو-جو طراز (إيه.آي.إم-120سي) للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم”.

وأضاف أن “صواريخ إيه آي إم-120سي السعودية لعبت دوراً رئيسياً في اعتراض هجمات الطائرات المسيرة المتعددة التي عرضت القوات الأميركية للخطر، وهددت أكثر من 70 ألف مواطن أميركي في المملكة”.