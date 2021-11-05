إجراءات أميركية لكشف سر “متلازمة هافانا” الغامض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

عيّن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الجمعة، النائب الأول جوناثان مور، لقيادة فرقة عمل تابعة للوزارة، خاصة بالتحقيق بشأن متلازمة هافانا الغامضة، التي أصابت دبلوماسيين أميركيين، وغيرهم من الموظفين في الخارج.

وقال بلينكن إن من المهم معرفة من يقف وراء ظهور هذه الحالات، لوقف حدوثها، وإن وزارته تركز على الوصول إلى جميع الحقائق بشأن هوية المسؤول عن متلازمة هافانا.

وتابع في إفادة لوزارة الخارجية: “هذه أولوية ملحة بالنسبة للرئيس بايدن، وبالنسبة لي، ولحكومتنا بأكملها”، وقال: “سنفعل ما في وسعنا، ولن ندخر أي جهد”.

وجاء إعلان بلينكن، وسط انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، أكدوا فيها أن “إدارة بايدن لم تأخذ المرض على محمل الجد بما فيه الكفاية”.

وحل مور محل باميلا سبراتلين، التي واجهت انتقادات من بعض الضحايا وعائلاتهم.

وأعلن بلينكين تعيين السفيرة المتقاعدة مارغريت أويهارا لرئاسة جهود رعاية موظفي وزارة الخارجية.