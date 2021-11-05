بايدن: لدينا الملايين من أقراص “فايزر” الجديدة لعلاج “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تمتلك الملايين من أقراص عقار شركة “فايزر” التجريبي لعلاج كورونا. وقال بايدن: “إذا أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فقد نحصل قريباً على أقراص تعالج الفيروس لمن أصيبوا به”.

وأضاف: “لدينا ملايين الأقراص.. هذا العلاج سيكون أداة أخرى في جعبتنا لحماية الناس من أسوأ تداعيات كوفيد-19”.

والدواء هو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة ميرك (Merck)، في حين تعمل شركة روش (Roche) أيضا على تطوير حبوب مماثلة.

ونجح الدواء الذي أطلق عليه “باكسلوفيد” بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد-19، والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

وقالت الشركة التي تسوق أحد اللقاحات الرئيسية ضد كوفيد-19 إنها تعتزم تقديم هذه النتائج “في أقرب وقت ممكن” إلى إدارة الأغذية والأدوية، للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

وكانت المملكة المتحدة أول بلد يسوّق -أمس الخميس- العلاج المماثل الذي طورته مجموعة ميرك الأميركية، فيما تجري دراسته في الولايات المتحدة وأوروبا.