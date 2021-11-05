شكرا لقرائتكم خبر عن في قضية غير مسبوقة.. مسن بريطاني يرتكب أبشع جريمة داخل مشرحة! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في قضية غير مسبوقة بتاريخ القضاء البريطاني، اعترف مسن بريطاني بقتل شابتين وجماع جثث عشرات النساء في مشرحتين كان يدخلهما بحكم عمله.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فقد اعترف ديفيد فولر البالغ 67 عاما بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين من عمرهما عام 1987 في مدينة كنت جنوب شرقي البلاد.

ووجهت إلى فولر، الذي كان يعمل كهربائيا في عدد من المستشفيات، تهمة الاعتداء جنسياً على الشابتين بعد قتلهما.

وأقر فولر قبل المحاكمة التي جرت أمس بارتكابه 51 جريمة أخرى بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء موتى، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهن ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين.

وتم اعتقال فولر في نهاية عام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي، فيما كشف مكتب المدعي العام بأن عمليات تفتيش منزل فولر أثمرت عن العثور على أقراص صلبة “تحوي أدلة على جرائم جنسية لم تشهدها محكمة بريطانية من قبل”.