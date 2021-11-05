شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات متسارعة.. الجيش الإثيوبي يستدعي عناصره المتقاعدين لصد الهجوم المضاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا الجيش الإثيوبي، اليوم الجمعة، عناصره السابقة المتقاعدين للعودة لصفوف القوات المسلحة استعداداً لصد الهجوم المضاد الذي تشنه قوات تيغراي الزاحفة نحو العاصمة.

يأتي ذلك بعدما شكلت 9 فصائل مناهضة للحكومة تحالفا لإسقاط رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأُطلق على التحالف الجديد المناهض للحكومة المركزية اسم “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية”.

ويضم التحالف الجديد تحت لوائه، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والتي تخوض حربا ضارية ضد حكومة أحمد منذ عام في حرب، بحسب وكالة “رويترز”.

وطلبت الحكومة والسلطات المحلية في الأسبوع الماضي من المدنيين في العاصمة تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم.