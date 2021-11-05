وفاة متظاهر متأثراً بجراحه خلال صدامات الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهراً توفي اليوم، متأثراً بجراحه خلال الصدامات التي حصلت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات، في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.

