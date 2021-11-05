الحلبوسي وزيباري يتبادلان الرؤى حول نتائج الانتخابات النيابية

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وتبادل الرؤى حول نتائج الانتخابات النيابية، والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة".