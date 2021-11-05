انت الان تتابع خبر الحلبوسي وزيباري يتبادلان الرؤى حول نتائج الانتخابات النيابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، نتائج الانتخابات النيابية.
وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وتبادل الرؤى حول نتائج الانتخابات النيابية، والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة".