انت الان تتابع خبر الحصيلة الأولية لصدامات الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، الحصيلة الأولية للصدامات التي حصلت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات نتج عنها إصابة 30 منتسباً في قوات حفظ النظام، و15 شخصاً من المحتجين".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.
وبين، أن "الإصابات توزعت ما بين رصاص وحجار واختناق".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.