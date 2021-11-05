الحصيلة الأولية لصدامات الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات نتج عنها إصابة 30 منتسباً في قوات حفظ النظام، و15 شخصاً من المحتجين".

وبين، أن "الإصابات توزعت ما بين رصاص وحجار واختناق".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.

