شكرا لقرائتكم خبر عن أربعيني يذبح والديه داخل شقتهما في مصر.. وجيرانه يروون تفاصيل الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم مصري على ارتكاب جريمة بشعة بحق والديه، حيث ذبحهما داخل شقتهم بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، وفر هارباً.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية في مصر بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتها مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما 40 عاما بأنه وراء الجريمة، وفقاً لموقع “اليوم السابع”.

وقال شهود عيان: إنهم شاهدوا المتهم يخرج من المنزل صباحاً وعليه علامات ارتباك، بعد ذلك جاء حفيد الضحايا واكتشف الجريمة وهرع إلى الشارع ليستغيث بالمارة.

وأوضح شاهد عيان، أن المتهم جاء منذ حوالى 4 شهور من الخارج، وكان يوميا في شجار مع والده ووالدته، بسبب الميراث، وأحقيته في الشقة وميراثه من قطعة أرض في محافظة أخرى.