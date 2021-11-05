شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. فيديو صادم لرجل يعتدي على زوجته ورضيعها في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل يعتدي على امرأة ورضيعها في أحد شوارع محافظة المنستير وسط تونس.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يعنف المرأة التي تبين أنها زوجته، حيث أسقطها أرضاً ووجه لها الركلات.

وحاول الرجل أخذ الطفل والهرب به بعيداً، ولكنها تمسكت به بشدة محاولة منعه وهي تصرخ، وأثار مشهد الاعتداء موجة عارمة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلامية تونسية، أن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني فجر اليوم الجمعة.