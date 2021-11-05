وزير الصحة الألماني يتوقّع تزايد أعداد مصابي كورونا في وحدات العناية المركزة

برلين: في ضوء تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، توقّع وزير الصحّة الألماني ينس شبان تزايد أعداد المصابين في وحدات العناية المركزة في المستشفيات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال شبّان عقب اجتماع مع وزراء صحّة الولايات اليوم الجمعة في مدينة لينداو، إن حوالي 8ر0% من الإصابات الجديدة تحتاج إلى العلاج في وحدات العناية المركزة، موضحا أن هذا يحدث عادة بعد 10 إلى 14 يوما من الإصابة، وقال: «إذا كان لدينا أقل من 40 ألف شخص مصاب حديثا اليوم، فسيدخل ما يتراوح بين 350 و 400 مصاب منهم في وحدات العناية المركزة في غضون أيام قليلة».

وأضاف شبان: «هذا يبيّن أنه لا تزال هناك أمامنا بضعة أسابيع ستكون صعبة للغاية بطريقة أو بأخرى»، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مناطق في ألمانيا بدأت من نقل مرضى كورونا منها إلى أماكن أخرى بسبب امتلاء وحدات العناية المركزة بها.\