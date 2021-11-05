الكاظمي يجتمع مع القيادات الامنية بعد صدامات الخضراء

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "الكاظمي وصل الى مقر قيادة العمليات المشتركة واجتمع مع القيادات الامنية العليا".

وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لبحث آخر التطورات الحاصلة في الساحة، وذلك بعد الصدامات التي حدثت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".

