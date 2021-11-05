انت الان تتابع خبر الكاظمي يجتمع مع القيادات الامنية بعد صدامات الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اجتمع القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع القادة الأمنية لبحث التطورات الأخيرة.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "الكاظمي وصل الى مقر قيادة العمليات المشتركة واجتمع مع القيادات الامنية العليا".
وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لبحث آخر التطورات الحاصلة في الساحة، وذلك بعد الصدامات التي حدثت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".
وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لبحث آخر التطورات الحاصلة في الساحة، وذلك بعد الصدامات التي حدثت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".