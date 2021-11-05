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الشرطة يهزم القوة الجوية وينفرد بصدارة الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-05 | 19:25

الشرطة يهزم القوة الجوية وينفرد بصدارة الدوري الممتاز

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حقق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، فوزاً على فريق الجوية بهدف نظيف، في أختتام مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز .
وسجل هدف القيثارة الوحيدة عن طريق اللاعب محمود المواس في الدقيقة 60 من المباراة.

وبهذا الفوز انفرد نادي الشرطة بصدارة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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