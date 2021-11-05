انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم القوة الجوية وينفرد بصدارة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-05 | 19:25
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حقق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، فوزاً على فريق الجوية بهدف نظيف، في أختتام مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز .
وسجل هدف القيثارة الوحيدة عن طريق اللاعب محمود المواس في الدقيقة 60 من المباراة.
وبهذا الفوز انفرد نادي الشرطة بصدارة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز انفرد نادي الشرطة بصدارة الدوري الممتاز.
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