الشرطة يهزم القوة الجوية وينفرد بصدارة الدوري الممتاز

حقق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، فوزاً على فريق الجوية بهدف نظيف، في أختتام مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز .

وسجل هدف القيثارة الوحيدة عن طريق اللاعب محمود المواس في الدقيقة 60 من المباراة. وبهذا الفوز انفرد نادي الشرطة بصدارة الدوري الممتاز.

