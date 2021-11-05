تبادل لإطلاق النار بين الأمن والمحتجين في محيط الخضراء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قامت بإطلاق نار صوب المتظاهرين، فيما قام المتظاهرون أيضاً بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.