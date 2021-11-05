شرطة ميسان توضح بشأن الانتشار الأمني في 'علي الشرقي'

بغداد - ياسين صفوان - بينت شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الجمعة، أن الانتشار الأمني في مركز ناحية علي الشرقي، يأتي لغرض ديمومة الأمن والأمان والاستقرار هناك.

وقالت الشرطة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "إنتشار القوات الأمنية في مركز ناحية علي الشرقي حسب توجيهات قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء حسن هاشم السراي يأتي لغرض ديمومة الأمن والأمان والاستقرار في مركز الناحية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين في الماء العكر وقطع الطريق امام كل من تسول له نفسه بالعبث في أمن المواطن".



وأشار البيان إلى "مباشرة القوات الامنية المنتشرة ضمن الحدود الادارية لناحية علي الشرقي بتفتيش العجلات والمارة ونصب السيطرات الطيارة والثابتة، في عموم مركز الناحية".

