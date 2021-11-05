انت الان تتابع خبر فنانة كويتية شهيرة تعرض الزواج على بيل غيتس! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة الكويتية شمس عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، رغبتها بالزواج من مؤسس "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس.
وأعادت الفنانة الخليجية تغريد تدوينة توقع فيها بيل غيتس وقوع هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار.
وعلقت شمس على التغريدة بالقول: "جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟".