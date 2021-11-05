"جون أفريك": عقبات تواجه تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحق المنصف المرزوقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

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اعتبرت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، اليوم الجمعة، أن إصدار السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي يواجه عقبات قد تحول دون تنفيذه.



وكانت محكمة تونسية أصدرت، أمس الخميس، مذكرة الاعتقال بحق المنصف المرزوقي، بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

وقالت المجلة في تقريرها إن ”هذا الإجراء يمثل سابقة، لكن تبدو آثاره محدودة، فنادرًا ما تم أخذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء التونسي بعين الاعتبار من قبل المحاكم الأجنبية“، مشيرة إلى أنه ”بشكل عام يتم القبض على المطلوب أثناء عبوره الحدود واحتجازه واستجوابه بشأن التهم الموجهة إليه، لفحص طلب التسليم التونسي“.